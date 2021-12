Senát asi vládě doporučí společný postup EU vůči Rusku kvůli Ukrajině

Senát by měl podle bezpečnostního výboru doporučit vládě, aby příští týden podpořila společný postup EU kvůli destabilizujícímu působení Ruska. Důvodem je jak posilování ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou, tak dezinformační aktivity. Vláda by také měla podpořit přípravu zásadnějších protiruských sankcí, pokud by Rusko po obsazení Krymu v roce 2014 přistoupilo k další agresi vůči Ukrajině. Horní komora by se dnešním doporučením výboru měla zabývat příští týden.