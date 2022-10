Senát asi zruší pokutování vodáků za plavbu pod mírným vlivem alkoholu

Senát by měl schválit beze změn novelu, podle níž by vodáci nebyli od příští sezony pokutováni za plavbu pod mírným vlivem alkoholu na vybraných úsecích tuzemských řek. Horní komoře to dnes jednomyslně doporučil její výbor pro dopravu. V minulém funkčním období Senát prosazoval, aby se sankce nevztahovala ani na cyklisty například na vinařských stezkách. Kritici novely před takovýmto rozšiřováním varovali.

Novela počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých bezmotorových plavidel. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Tolerance by platila pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Novela podle podporovatelů změny nezbavuje vodáky odpovědnosti za případné škody a za jejich jednání. Návrh podle něj umožní dát si jedno nebo dvě piva lidem, kteří to s konzumací alkoholu nepřehánějí.