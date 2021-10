Senát bude jednat o stavu prezidenta možná 9. listopadu

Organizační výbor Senátu bude jednat o 9. listopadu jako o možném termínu mimořádné schůze horní komory ke zdravotnímu stavu a schopnostem Miloše Zemana vykonávat funkci prezidenta. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dnes v České televizi zopakoval, že před případným hlasováním o dočasném převedení pravomocí hlavy státu na jiné ústavní činitele požádá o aktuální zprávu o stavu prezidenta Ústřední vojenskou nemocnici, kde je Zeman hospitalizován.

Do rozpravy podle Vystrčila může zasáhnout i analýza toho, zda by případné rozhodnutí Senátu a Poslanecké sněmovny o přesunutí pravomocí mělo bezodkladný účinek, nebo by mohl soud pozastavit účinek rozhodnutí před svým posouzením. Zatím má informaci, že odkladný účinek toto rozhodnutí nemá. Právní analýzu ale zatím nemá k dispozici.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v ČT řekl, že nevěděl, že ho při návštěvě prezidenta v ÚVN natáčí na video, které v minulém týdnu zveřejnila prezidentská kancelář. Záznam zachycuje Zemana, jak podepisuje dokument ke svolání dolní parlamentní komory. Vondráček je rád, že video vzniklo a mohlo být zveřejněno.