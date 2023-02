Senát má stejně jako vláda výhrady vůči emisní normě Euro 7

Pokud se návrh nové emisní normy pro motorová vozidla Euro 7 nezmění, může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v tuzemsku a způsobit vážné ekonomické i sociální dopady. Usnesl se na tom Senát, když se na návrh svého evropského výboru připojil k výhradám, které má k normě česká vláda. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už dříve řekl, že norma je pro Česko nepřijatelná.

Senát mimo jiné požaduje prodloužení navržených termínů účinnosti nové normy nejméně o čtyři roky. Současné termíny podle senátorů neodrážejí dobu vývoje nového motoru a nenabízejí dostatek času pro přizpůsobení se novým požadavkům. Česká vláda považuje plán za příliš ctižádostivý, i když snižování emisí ze silniční dopravy podporuje.

Neexistuje automobilka, která by nyní dokázala vyrábět automobily podle tohoto předpisu, řekl zpravodaj a senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). Zdeněk Nytra (ODS a TOP 09) připomněl zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035, který podle něj povede k tomu, že si většina obyvatel již od roku 2025 nebude moci nové auto dovolit. Důsledkem pak bude to, že se bude prodlužovat průměrná životnost aut a budou se opravovat vozy, které by už dávno neměly jezdit.