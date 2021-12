Senát nepřijal možnost uznávat osvojení dětí z ciziny homosexuálními páry

Horní komora se neztotožnila se senátorskou novelou, podle níž by české soudy měly uznávat rozhodnutí o osvojení dětí v cizině homosexuálními páry. Podle kritiků by novela o mezinárodním právu soukromém znamenala zásah do občanského zákoníku. Václav Láska (Senátor 21) jako autor novely proto slíbil do jara příštího roku předložit komplexní novelu českého práva. Senát novelu nepřijal ani neodmítl, její projednávání tak končí. Láska chtěl novelou dosáhnout uznání faktického a právního vztahu, který je založen na rozhodnutí cizozemského soudu. Změna by podle senátora mohla pomoci i nesezdaným heterosexuálním párům, které si osvojí dítě v cizině. Současná podoba zákona je podle senátora v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a s Listinou základních práv a svobod, s čímž se ztotožnili i tři ústavní soudci.