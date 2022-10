Senát odmítl unijní změny pravidel volby europoslanců

Senát ve shodě s vládou odmítl většinu změn, které Evropský parlament (EP) navrhl pro volby europoslanců. Postavil se proti tomu, aby se volby do Evropského parlamentu konaly jednotně 9. května na Den Evropy. Je také proti tomu, aby 28 ze 705 europoslanců bylo voleno v rámci celounijního obvodu za evropské strany, které by nemusely získat minimální počet hlasů. Podle senátorů by to mohlo vést ke snížení početního zastoupení menších členských zemí.

Změna pravidel by měla mít formu nařízení Evropské rady. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN) uvedl, že většina členů Evropské rady se na úpravách neshodne. Evropskému parlamentu podle ministra nejvíce záleží na vytvoření společného volebního obvodu za celou EU, v ostatních úpravách by byl ochoten ustoupit.