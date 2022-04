Senát odmítl uzákonit zapojení se do bojů o Ukrajinu podle vládní výjimky

Senát odmítl uzákonit možnost, podle níž by se čeští dobrovolníci mohli zapojit do bojů o Ukrajině na základě vládní výjimky. Pro zamítnutí této senátorské změny branného zákona dnes hlasovalo 35 z 63 přítomných senátorů. Prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala (ODS) přislíbili beztrestnost lidem, kteří by se rozhodli připojit k ukrajinským ozbrojeným silám v boji proti ruským agresorům.

Kritici vytýkali novele přesnější vymezení podmínek, za nichž by se Češi mohli začlenit do ukrajinských ozbrojených sil, i absenci parlamentní kontroly. Předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba (STAN) uvedl, že obecný příslib abolice je nejhorším možným řešením, neboť abolici nelze udělit před spácháním trestného činu. Nejlepší by byl naopak speciální jednorázový zákon.