Senát označil některé výroky ombudsmana Křečka za předsudečné a xenofobní

Senát zkritizoval veřejného ochránce práv Stanislava Křečka za jeho výroky vůči menšinám a uprchlíkům, které označil za předsudečné a xenofobní. Vyzval ho dnes k tomu, aby důsledně vystupovat v souladu se svým slibem vykonávat úřad ombudsmana nezávisle a nestranně. Křeček kritiku přijal s rozpaky, označil ji za pokus omezit právo vyjadřovat se. Horní komora své rozhodnutí přijala těsnou většinou, pro bylo 25 ze 45 přítomných senátorů.

Terčem kritiky bylo mimo jiné Křečkovo prohlášení z loňského ledna, podle něhož někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že "devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality". Pozornost vzbudil i reakcí na vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle něhož Ukrajinci budou umírat kvůli slabosti NATO. "Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů, a ještě se máme nechat urážet," napsal Křeček na sociálních sítích. Po kritice svůj příspěvek smazal.

Křeček ve vystoupení před senátory uvedl, že není možné ignorovat realitu, jakkoli je nepříjemná a ostudná. "Pokud by nezávislý veřejný ochránce práv neměl možnost bez kritiky členů zákonodárného sboru sdělovat, co občané denně vidí kolem sebe, pak by to z naší úrovní demokracie bylo ještě horší, než si mnozí občané myslí," uvedl. "Názory mohou být různé, ale ať mi někdo řekne, kde neříkám pravdu," dodal.