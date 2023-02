Senát označil Rusko kvůli invazi na Ukrajinu za hrozbu pro bezpečnost světa

Ruská federace představuje podle Senátu nejvýznamnější hrozbu pro celosvětovou bezpečnost. Horní komora to uvedla v souvislosti s blížícím se ročním výročím ruské vojenské invaze na Ukrajinu. V usnesení také podpořila úsilí vlády o ustanovení mezinárodního tribunálu pro zločiny agrese spáchané vrcholnými ruskými představiteli, o posílení obranných možností Ukrajiny i o zvýšení obranyschopnosti Česka vůči ruské hrozbě.

Předseda senátního výboru Pavel Fischer (nezařazený) poukázal na sdělení estonské kontrarozvědky, podle níž je Rusko připraveno vsadit do hry ještě mnohem více s cílem přesvědčit Ukrajinu, aby nakonec usedla k jednacímu stolu. Tajná služba pobaltského státu navíc podle Fischera upozornila na to, že Rusko směřuje k totální diktatuře a v ruské vládnoucí elitě se dostává do popředí ještě radikálnější frakce než doposud.

Rusko podle usnesení horní komory porušuje Chartu OSN, čímž je "otřesena legitimita Ruské federace" v této organizaci i celý mezinárodní systém Organizace spojených národů. Kabinet by měl podle horní komory podporovat nejen ruskou, ale také běloruskou občanskou společnost.