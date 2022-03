Senát: Plán EK na snížení energetické náročnosti budov je v ČR nerealizovatelný

Plán Evropské komise na snižování energetické náročnosti budov, které by do roku 2050 nesměly být vytápěny fosilními palivy, je podle Senátu v Česku časově nerealizovatelný. Senát dnes mimo jiné odmítl navrhovaný zákaz podpory obnovy kotlů na fosilní paliva do roku 2027. Definitivní podoba chystané unijní směrnice bude předmětem vyjednávání zřejmě i za českého předsednictví EU.

"Můžeme být spoustu bohulibých cílů, ale někdo to musí zaplatit," uvedl předseda senátního výboru pro životní prostředí Zbyněk Linhart (STAN). Podle jeho výboru je navrhované zvýšení rychlosti a rozsahu renovací budov nerealizovatelné jak kvůli omezené dostupnosti obnovitelných zdrojů energie, tak kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků, stavebního materiálu či peněz.

Senátorka a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) namítala, že bude možné využít peníze z modernizačního fondu pro firmy i soukromý sektor. Podle Linharta je možné snadno mluvit o dotacích, ale nevyužijí je lidé s měsíčním příjmem 20.000 korun, kteří "jsou rádi, když jim neprší do domu, jehož renovace by stála milion korun".