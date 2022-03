Senát podpořil novelu, podle níž by se Češi mohli zapojit do bojů o Ukrajinu

Čeští dobrovolníci by se možná mohli zapojit na základě vládní výjimky po boku Ukrajinců do bojů s ruskými agresory. Počítá s tím senátorská novela branného zákona, kterou horní komora v prvním kole projednávání podpořila. Před dalším schvalování novelu projednají senátní výbory a ústavní komise, dostaly na to měsíc.

Novela, kterou připravili Václav Láska a Lukáš Wagenknecht z klubu Pirátů a hnutí Senátor 21, má umožnit českým občanům vstoupit do ozbrojeného sboru jiného státu, pokud to bude armáda uvedená v nařízení vlády a bude to v souladu s podmínkami tohoto nařízení. Nepotřebovali by k tomu výjimku od prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil.

Předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS) uvedl, že by podobnou úpravu nechal na kabinetu. Senátorská předloha by byla protiústavní, uvedl Goláň s odkazem na postoj ministerstva spravedlnosti i senátních právníků. Chybí podle něj přesnější vymezení podmínek i parlamentní kontrola. Podle předsedy senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Pavla Fischera (nezávislý) je třeba ohlídat ústavní a právní rámec novely, obavy má z jejího zrychleného projednávání.