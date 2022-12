Senát podpořil snahu Evropské komise o nezávislost a svobodu médií

Senát ocenil snahu Evropské komise o podporu nezávislosti a svobody médií, jejich plurality a o jejich transparentní financování z veřejných peněz. Ve shodě s vládou ale dnes požádal o to, aby se vyjasnil právní rámec pro vydání Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Obává se, aby nezasahoval do pravomocí členských států unie.

Horní komora ocenila také snahu o zajištění přiměřených a stabilních finančních zdrojů poskytovatelům veřejnoprávních médií pro plnění jejich poslání a k ochraně redakční nezávislosti. Zároveň je Senát přesvědčen o důležitosti transparentní podpory soukromých médií. Nová unijní legislativa by podle eurokomisařky Věry Jourové měla zajistit to, aby státy ani jejich organizace nezasahovaly do obsahu médií.