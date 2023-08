Senát schválil konec monopolu VZP v pojišťování cizinců ze třetích zemí

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii už v Česku nejspíš nebudou muset mít pojištění jen u VZP. Konec monopolu pojišťovny schválil Senát. Novela počítá s tím, že cizinci s dlouhodobým pobytem v Česku si budou moct vybrat zdravotní pojišťovnu sami. Předloha zároveň zavádí i registr pojišťenců s dlouhodobým pobytem. Nemocnice si tak může ověřit, jestli má pacient na péči nárok. Novelu musí ještě podepsat prezident. Pokud ji podepíše, změna začne platit zřejmě během září. Novela cizincům umožní do tří měsíců vypovědět smlouvu s Pojišťovnou VZP, což je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pojišťovny budou podle novely muset obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, který o to projeví zájem. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území nepojištěn.