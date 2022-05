Senát schválil konec povinného přimíchávání biosložky do paliv

Povinné přimíchávání biosložky do motorové nafty a benzinu od letošního července skončí. Schválil to Senát. Podle dřívějšího vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) to zlevní benzín o 1,50 Kč až dvě koruny za litr. Přimíchávání zůstane dobrovolné.

Omezí se i okruh vozidel, za která musí podnikatelé platit silniční daň. Zaměstnanci, kteří využívají k soukromým účelům služební nízkoemisní vozidla, například elektromobily, se dočkají daňového zvýhodnění proti klasickým vozidlům na benzin nebo naftu.

Jde o soubor návrhů, kterými vláda reagovala na rostoucí ceny pohonných hmot z posledních měsíců. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Novela počítá i s dvouletým odkladem termínu zákazu provozu starých neekologických kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024.