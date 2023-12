Senát schválil zákon, který umožní vznik energetických komunit

Domácnosti v Česku by si mezi sebou mohly posílat elektřinu vyrobenou třeba domácí solární elektrárnou. S takovým sdílením energií počítá novela zákona, kterou schválil Senát. Předloha umožní třeba i to, aby si domácnost poslala do svého bytu přebytek elektřiny, který si vyrobí na své chalupě. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) to posílí energetickou nezávislost lidí. Novinka má také snížit výdaje za energie a zároveň pomoct životnímu prostředí. Novelu energetického zákona teď dostane k podpisu prezident.

Novela energetického zákona zavádí i institut takzvaného zranitelného zákazníka, který bude ve srovnání s jinými odběrateli více chráněný. Půjde o lidi, kteří ve svém bydlišti využívají zařízení vyžadující nepřetržitou dodávku elektřiny - třeba dýchací přístroje.