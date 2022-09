Senát se za týden mimořádně sejde kvůli energetické krizi

Senátoři se za týden, tedy příští úterý, mimořádně sejdou kvůli energetické krizi. Projednají, jak by měl stát pomoct domácnostem a firmám s rostoucími cenami elektřiny a plynu. O schůzi rozhodl organizační výbor horní komory parlamentu. Senátoři tak navážou na páteční jednání rady ministrů Evropské unie pro energetiku. Tam se má vyjasnit, jak k řešení krize přistupují jednotlivé členské státy. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za hnutí STAN potvrdil, že jsou dvě možnosti, jak na evropské úrovni vysoké ceny elektřiny a plynu řešit. Jedna počítá s oddělením ceny plynu od ceny elektřiny. Druhá s tím, že by bylo jasně dané, kolik může výroba elektřiny, kromě té z plynu, maximálně stát. Česko teď zjišťuje, co na to další evropské země.