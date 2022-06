Senát umožnil přijetí zákona o vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě

Rodiny, jejichž loňské příjmy nepřevýšily jeden milion korun hrubého, budou dostávat od srpna jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let věku. Předpokládá to vládní návrh zákona, jehož přijetí dnes umožnil Senát. Senátoři se na návrh předsedy klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat, což jim umožňuje senátní jednací řád. Návrh zákona tak nyní dostane k podpisu prezident.

Dávkou chce kabinet zmírnit dopady zdražování na rodiny. "Je to reakce na současnou situaci vysoké inflace," řekl ministr práce a sociálních dětí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rozpočtové náklady budou činit zhruba 7,8 miliardy korun. Domácnosti s přídavky na děti získají podporu automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Nárok na dávku bude mít podle podkladů zhruba 1,56 milionu dětí.