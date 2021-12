Senát ve shodě se Sněmovnou podpořil využívání jaderné energie

Senát se ve shodě se Sněmovnou postavil za využívání a rozvoj jaderné energetiky jako podmínky pro splnění klimatických závazků EU. Podpořil tak postoj vlády před čtvrtečním jednáním unijních špiček. Horní komora rovněž ve svém stanovisku označila plyn za přechodný zdroj energie. EU by to podle horní komory měla uznat ještě do konce letošního roku.

O označení jádra za ekologicky čistý zdroj mající nárok na podporu z unijních fondů se vede mezi členskými státy spor. Záměr podporuje více než desítka zemí včetně například Francie, nelíbí se naopak Německu, Rakousku a několika dalším státům. Rakousko se chce v případě unijní podpory jádra obrátit na soud.