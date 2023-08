Senát ve středu rozhodne o zpomalení valorizace penzí

Zpomalení řádných lednových valorizací penzí a zpřísnění pravidel pro předčasné důchody bude hlavní bod schůze Senátu, která se uskuteční ve středu. Horní parlamentní komora rozhodne také o ukončení monopolu Pojišťovny VZP na zdravotní pojištění cizinců v ČR a o zákonu, který má pomoci podnikatelům v přechodných finančních potížích odvrátit úpadek.

Nová pravidla týkající se důchodů by podle vládních představ měla být zavedena většinou už od letošního září. Platit to bude v případě, že horní parlamentní komora normu schválí a prezident podepíše do konce měsíce. Současné mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, má podle novely nahradit dočasný přídavek. Změny jsou podle vlády nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku. Opozice vládě vytýkala šetření na penzistech, novelu zřejmě napadne u Ústavního soudu.