Senát vyzval k vyloučení Ruska i Běloruska z mezinárodních organizací za agresi proti Ukrajině

Senát odsoudil invazi Ruska na Ukrajinu. Vyzval k vyloučení Ruska i Běloruska z mezinárodních organizací. Vybídl k uvalení nejtvrdších sankcí. Senátoři také doporučili, aby se konfliktem na Ukrajině zabýval Mezinárodní trestní tribunál v Haagu. Pro usnesení hlasovali všichni přítomní senátoři. "Na Ukrajině se bojuje za Prahu a za všechny Evropany," řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na mimořádné schůzi horní komory. Útok ruských vojsk na Ukrajinu označil za agresivní, barbarský a protilidský. Pokud nebudeme jednotní a nebudeme s dalšími demokratickými zeměmi bránit Ukrajinu i za cenu vlastních ztrát a vlastní bolesti, může se stát, že jednou to samé postihne i nás, zdůraznil Vystrčil.

Velvyslanec: Ukrajina potřebuje okamžitou podporu v podobě dodávek zbraní

V úvodu schůze zazněla ukrajinská a česká hymna a vystoupil na ní i ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Senátorům řekl, že Ukrajina potřebuje okamžitou podporu v podobě dodávek zbraní, vyjádření solidarity už podle něj nestačí. Situace na Ukrajině, která čelí ruskému vojenskému útoku, je podle něho kritická. Velvyslanec také volal po co nejtvrdších protiruských sankcích včetně odstřižení ruských bank od mezinárodních platebních systémů. "Nejdůležitější dnes, a to bych chtěl zdůraznit, je podpora Ukrajiny zbraněmi, pohonnými hmotami a vším, co je nezbytné k tomu, aby naši vojáci mohli čelit největší armádě kontinentu," řekl Perebyjnis. Jeho země, jak uvedl, potřebuje především protitankové a protiletadlové systémy. "Každý den prodlení znamená stovky lidských životů. Evropa se musí probudit z letargie a začít okamžitě pomáhat Ukrajině," zdůraznil. České vládě poděkoval za podporu, zejména za dodání dělostřeleckých granátů. "Cítím neuvěřitelnou podporu české společnosti. Jsme za to opravdu vděční," dodal.