Senátní ústavně-právní výbor doporučil neratifikovat Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách

Senát by neměl ratifikovat Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách. Doporučil to senátní ústavně-právní výbor. Podle něj je to ideologický dokument, který obětem násilí v praxi nepomůže. Informoval o tom člen výboru Zdeněk Hraba z klubu ODS a TOP 09. Stanovisko výboru není závazné, rozhodnout o ratifikaci musí na jednaní všichni senátoři. Istanbulskou úmluvu zatím schválila vláda, souhlasit s ní musí taky obě komory parlamentu i prezident.