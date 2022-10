Senátní volby letos vyhrála ODS před KDU-ČSL a ANO, získala osm mandátů

Senátní volby letos vyhrála ODS před KDU-ČSL a ANO. Občanští demokraté zvítězili celkem v osmi z 27 obvodů. Několika kandidátům se podařilo senátorské křeslo obhájit. Na Jihlavsku opět zvítězil předseda Senátu Miloš Vystrčil. KDU-ČSL obhájila všech sedm mandátů. Hnutí ANO bude mít po letošních senátních volbách 3 nové senátory stejně jako TOP 09. Nejsilnějším klubem bude frakce ODS a TOP 09, která by i díky úspěchu dvou finalistů TOP 09 Tomáše Czernina a Jana Pirka mohla mít nejméně 32 členů. Posílit by je mohl navíc nový táborský senátor Marek Slabý (za Tábor 2020), který kandidoval s podporou koalice Spolu. Většinu v jednaosmdesátičlenném Senátu bude mít klub ODS a TOP 09 s klubem KDU-ČSL a nezávislý, který si udržel pozici třetí nejpočetnější frakce a bude mít nadále 12 senátorů. Po jednom senátorovi pak získaly uskupení SEN21, ProMOST, T2020 a Starostové pro Liberecký kraj. Opoziční hnutí SPD v Senátu své zástupce mít nebude.

Druhou nejpočetnější frakcí zůstane přes neúspěch ve volbách klub Starostů a nezávislých. ČSSD, která měla před 12 lety v Senátu nadpoloviční většinu, letos pokračovala v ústupu z parlamentních pozic. Po loňském odchodu ze Sněmovny nezískala letos v senátních volbách žádný mandát a zůstane jí jediný senátor.

Zatímco v prvním kole přišlo k senátním volbám 42,65 procenta voličů, ve druhém kole volby to bylo 19,44 procenta. Průměrný věk nově zvolených senátorů a senátorek je 59,04 roku. Dvěma nejstarším je 74 let, nejmladšímu 41 let. Z dvaceti sedmi křesel jich devět obsadí ženy, shrnul Český statistický úřad na svém webu.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jsou senátní volby pro koalici Spolu „jednoznačný úspěch“. Ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že vyhrála demokratická Česká republika, protože podle něj hrozilo posílení populistů a extrémistů.