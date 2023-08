Senátoři by měli rozhodnout o kandidátech na nové ústavní soudce

Senátoři by dnes měli rozhodnout o třech kandidátech na nové ústavní soudce. Ve výborech podpořili všechny, včetně místopředsedy Vrchního soudu v Praze Roberta Fremra, který byl před rokem 1989 v KSČ a podle serveru Hlídací pes se měl podílet na zpolitizovaném soudním procesu případu Olšanské hřbitovy. Na to Fremr uvedl, že o žádné manipulaci s důkazy nevěděl. Podle šéfa senátu Miloše Vystrčila (ODS) Fremr pochybnosti o své minulosti nevyjasnil. Řekl to v Ranním interview Radiožurnálu. Fremr před senátory podle Vystrčila nemluvil pravdivě - některé z výpovědí se rozcházejí s historickými fakty. Fremr působí jako místopředseda Vrchní soudu v Praze, v minulosti byl mimo jiné soudcem Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Senátoři budou jednat i o dvou kandidátkách - místopředsedkyni Městského soudu v Praze Veronice Křesťanové a profesorce občanského práva Kateřině Ronovské. Také je nominoval prezident Petr Pavel. Sám se dnes schůze senátu zúčastní.