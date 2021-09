Senátoři odsouhlasili novelu zákona, která ruší současné kojenecké ústavy

Do roku 2025 s největší pravděpodobností skončí kojenecké ústavy pro děti do tří let v té podobě, v jaké fungují dnes. Senátoři i přes částečné výhrady odsouhlasili novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Ta počítá s posílením pěstounské péče tím, že zvýší příspěvek lidem, kteří o děti pečují. Zařízení typu kojeneckého ústavu by od roku 2025 měly být jen pro děti s vážným postižením nebo pro sourozenecké skupiny. Pěstounský příspěvek by měl být nově navázaný na minimální mzdu a pravidelně by se valorizoval. Novelu podpořilo 51 z 67 přítomných senátorů. Výhrady měli někteří senátoři z klubu TOP 09 a ODS, kteří poukazovali na legislativní nedostatky zákona. Pokud novelu podepíše prezident, bude účinná od nového roku.