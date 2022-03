Senátorský klub ODS a TOP 09 podpoří možnost zapojit se do bojů na Ukrajině

Senátorský klub ODS a TOP 09 většinově podpoří v prvním kole novelu, která by umožnila českým dobrovolníkům, aby se zapojili se souhlasem vlády po boku Ukrajinců do bojů s ruskými agresory. Oznámil to dnes předseda klubu Zdeněk Nytra. Novelu branného zákona začne Senát projednávat ještě dnes. Senátorský klub Starostů, který je po frakci ODS a TOP 09 druhým nejsilnějším, je podle Jana Sobotky (STAN) v postoji k novele rozdělen. Lidovecký klub zatím svůj postoj definitivně nezaujal, vidí v něm rizika a nejasnosti.

Na Pražský hrad se dosud obrátilo asi 300 zájemců o výjimku pro zapojení se do cizí armády. ČTK to dnes sdělil mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Na ministerstvu obrany evidují více než 100 uchazečů, další na úřad volají, řekla ČTK Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Ministerstvo už v úterý uvedlo, že někteří lidé se mohli obrátit na oba úřady zároveň. Zájem o službu v cizích armádách se zvýšil po ruské invazi na Ukrajinu a poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval cizince, aby Ukrajině pomohli.