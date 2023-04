Šest zemí včetně Česka žádá EU, aby financovala výkup levného ukrajinského obilí

Šest zemí Evropské unie včetně České republiky žádá vytvořit evropský nástroj na výkup levného ukrajinského obilí, požadují také zavedení celních kvót na dovoz ukrajinských zemědělských produktů na unijní trh. Novinářům to po jednání s kolegy z Visegrádské skupiny (V4; Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a z Bulharska a Rumunska řekl slovenský ministr zemědělství Samuel Vlčan. Slovensko nyní visegrádské čtyřce předsedá. Levná ukrajinská pšenice se dostala na trhy středoevropských zemí poté, co Kyjev začal při vývozu obilí využívat alternativní trasy po blokádě svých černomořských přístavů v souvislosti s ruskou invazí z konce loňského února. Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilí. "Všechny země vyjádřily podporu iniciativě, aby se vytvořil společný evropský nástroj, na základě kterého by ukrajinská pšenice mohla být vykupována přímo ukrajinskou vládou ze zdrojů, které poskytne Evropská komise (EK) například Světovému potravinovému programu (WFP). Tímto by se obilí z Ukrajiny dostávalo na původní trhy mimo Evropskou unii,“ řekl Vlčan po jednání s kolegy, které se konalo on-line. Dodal, že dalším návrhem je zavést kvóty za dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny.