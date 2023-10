Šestice hejtmanů požaduje změnu v přerozdělování peněz mezi kraje

Přerozdělování peněz z daňových výnosů mezi jednotlivé kraje by se podle hejtmanů mělo změnit. Požaduje to vedení celkem šesti krajů. Hejtmani upozorňují na to, že se systém za posledních dvacet let nezměnil. Podle nich by měl víc zohlednit počet obyvatel, urgentních příjmů v nemocnicích, žáků středních škol nebo třeba délku silnic. Opozice záměr podporuje. Vládě vadí, že v úpravách hejtmani požadují i navýšení celkového množství peněz, které stát regionům posílá. Tento týden kabinet zaujal neutrální stanovisko k návrhu Zastupitelstva Zlínského kraje. Příští týden se má vyjádřit k dalším návrhům. Sněmovna by pak všechny tisky mohla projednat současně.