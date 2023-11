Šestici největších bank v ČR klesly meziročně zisky o 1,3 miliardy

Šestice největších tuzemských bank, které budou za letošní rok platit daň z mimořádných zisků, vydělala za letošní tři čtvrtletí celkem 57,1 miliardy Kč. Ve stejném období loni to bylo 58,4 miliardy korun. Vyplývá to z výsledků bank. Hlavním důvodem snížení čistého zisku o 1,3 miliardy je podle analytiků meziroční pokles čistých úrokových výnosů bank. "Banky působící v Česku mají v aktuálním cyklu to nejlepší již za sebou. V prvních devíti měsících roku kvůli propisování rostoucích nákladů na financování depozit klesly čisté úrokové příjmy u všech šesti největších bank působících na tuzemském trhu," řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. Tlak na úrokové marže kladlo podle něj i ponechání úrokových sazeb České národní banky na stávající úrovni. Navzdory horší meziroční výkonnosti se bankám podařilo držet svá úvěrová portfolia velmi zdravá, dodal.