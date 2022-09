Sestry Fruhvirtovy podtrhují nastupující českou vlnu talentovaných tenistek

Sestry Lindu a Brendu Fruhvirtovy považují představitelé českého tenisu za talentovanou dvojici, jež podtrhuje unikátní nástup mladých českých hráček na světovou scénu. Zatímco patnáctiletá Brenda aktuálně drží na turnajích ITF sérii 25. vítězství, o dva roky starší Linda vyhrála v neděli v Čennaí první titul kategorie WTA. Potvrdily tím potenciál, ale také završily úspěšný český víkend, během nějž získaly turnajové tituly v Portoroži Kateřina Siniaková ve dvouhře a Tereza Martincová v deblu.

"Holky jsou skvělé. Máme osm hráček v první stovce a v každé mládežnické kategorii nejlepší hráčku světa. Takhle to snad nikdy nebylo lepší. Když se dívám na financování českého sportu, říkám si, že jsme kouzelníci. Máme úžasné trenéry a rodiče, jimž patří hluboká poklona a poděkování," uvedl šéf tenisového svazu Ivo Kaderka.

"Je to až neuvěřitelné. Dá se říct, že český tenis kraluje ženské části světa. Ať už se bavíme s lidmi z jiných svazů, všichni se ptají, jak to děláme," uvedl šéftrenér tenisového svazu Jan Stočes. Vedle kategorií do sedmnácti či šestnácti let upozorňuje i na ještě mladší hráčky.