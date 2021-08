Severočeské doly ze skupiny ČEZ přestanou těžit uhlí nejpozději do roku 2038

Severočeské doly ze skupiny ČEZ přestanou těžit hnědé uhlí nejpozději do roku 2038 místo dříve plánovaného roku 2050. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Nevyloučil možnost, že těžba může kvůli situaci na trhu skončit ještě dříve. Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033. Těžit hnědé uhlí ve chvíli, kdy by se už nemohlo v Česku využívat, se podle Nováka nevyplatí.

Odboráři Severočeských dolů chtějí kvůli zkrácení termínu ukončení těžby hnědého uhlí z roku 2050 na rok 2038 jednat o kompenzacích pro horníky. Je tu řada lidí, kteří počítali s tím, že na šachtě zůstanou do důchodu," řekl Bergerhof. Průměrný věk zaměstnanců je na dole Bílina kolem padesáti let. "Jsou to lidé, kteří budou těžko hledat uplatnění v 55 letech," uvedl Bergerhof. V Severočeských dolech pracovalo na začátku letošního roku zhruba 2580 lidí.