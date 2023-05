Severočeský Most nabízí až dva miliony korun lékařům, kteří ve městě vybudují novou ordinaci

Město Most nabízí dotaci lékařům, kteří tam vybudují novou ordinaci. Částku až dva miliony korun můžou získat i ti, kdo ordinaci převezmou od končících kolegů. Podpora je podle informací na webu Mostu určená praktikům, pediatrům nebo zubařům. Jednou z podmínek je, že bude ordinace fungovat minimálně pět let. Noví lékaři můžou peníze použít na vybavení ordinace, její provoz i zaplacení zdravotní sestry. Cílem dotačního programu je zlepšit dostupnost zdravotnické péče pro místní. Na severu Čech je nejméně praktiků na počet obyvatel. A zároveň nejvíce pediatrů ve věku nad 65 let. Vyplývá to ze zdravotnické studie obyvatel Ústeckého kraje, kterou nedávno představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.