Sexuální obtěžování ve veřejné dopravě zažila třetina žen a desetina mužů

Zkušenost se sexuálním obtěžováním při cestě veřejnou dopravou má každá třetí žena. Setkala se s tím ale i desetina mužů. Čtvrtina cestujících pak byla svědkem obtěžujícího chování. Ukázal to výzkum Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, do kterého se letos v dubnu a květnu zapojilo přes 1000 respondentů. Výsledky představil šéf odboru Radan Šafařík. "Z jiných studií napříč EU vidíme, že obecně v ČR dochází k sexuálnímu obtěžování relativně často, jsme lehce nad průměrem. Mezeru s ostatními státy východní Evropy máme v tom, že stále si velká část veřejnosti neuvědomuje závažnost problému, bagatelizuje ho. Části veřejnosti přijdou přijatelné zejména lehčí formy sexuálního obtěžování," uvedl s tím, že se připravují opatření. Na posílení bezpečnosti by se měly využít i evropské dotace či peníze z norských fondů.