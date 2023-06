Seznam pomoci, kterou Česko může poslat na Ukrajinu, se změní. Dohodli se na tom ministryně obrany Jana Černochová z ODS s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Černochová řekla, že na Ukrajinu je možné poslat jen takový materiál, jehož darování by ohrozilo bezpečnost Česka. Ministryně také zopakovala, že Česká republika na Ukrajinu v posledních měsících poslala velké množství pomoci. "Byli jsme první, kdo dodal munici, tanky, bojová vozidla pěchoty (BVP), vrtulníky, houfnice či raketomety. Naše rychlost a rozhodnost byla vzorem pro ostatní," řekla ve svém projevu v úvodu konference. Česko podle ní Ukrajině na pomoc posílá, co může, aby současně dokázalo zajistit svou vlastní bezpečnost. Příslušný seznam materiálu, který lze a nelze poslat, projednává se Řehkou. "Dohodli jsme se, že ten seznam, který máme a podle kterého postupujeme, budeme revidovat. A to, co můžeme poslat, tak pošleme," zdůraznila Černochová.