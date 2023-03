Seznam Zprávy: Fakultní senát se zastal Ševčíka, s odvoláním nesouhlasí

Akademický senát Národohospodářské fakulty (AS NF) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) se tento týden zastal svého děkana Miroslava Ševčíka, kterého chce rektor VŠE pro nevhodné chování na veřejnosti odvolat. Senát přijal usnesení, že se záměrem rektora nesouhlasí a dříve uvedené důvody nejsou pro odvolání dostatečné. Senát tak nechává na rektorovi univerzity Petru Dvořákovi, zda využije své pravomoci a děkana odvolá. Píše o tom dnes server Seznam Zprávy.

Web zveřejnil usnesení fakultního senátu, pro které per rollam hlasovalo šest členů, dva byli proti a jeden se zdržel. Členové senátu konstatovali, že mediální interpretace událostí, ke kterým došlo po skončení protivládní demonstrace 11. března na Václavském náměstí, nepřispívají k udržení dobrého jména VŠE. Děkanovo chování ale považují za lidsky správné a pochopitelné. Několik stovek lidí se tehdy pokusilo vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Ševčík, který se do incidentu zapojil, však tvrdí, že jen pomáhal zraněnému.