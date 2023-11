Seznam Zprávy: Hamás při říjnovém útoku na Izrael použil české paraglidy

Palestinští radikálové z hnutí Hamás, kteří 7. října zaútočili na jih Izraele, použili k překonání hranice paraglidingové vybavení české firmy Nirvana Systems. Uvedl to server Seznam Zprávy, který o tom informovala americká organizace Sjednocení proti jadernému Íránu (UANI). Podle ní je motorový paraglide přerovské firmy vidět na záběrech, které odvysílala zahraniční média. Majitel firmy netuší, jak se stroje mohly k teroristům do Pásma Gazy dostat. "Netuším. Prodali jsme celkem 3500 paramotorů po světě a přes 5000 padáků. Asi chápete, že neznám všechny svoje zákazníky, dealera máme mimochodem i v Izraeli, také v Americe, Německu a celkem 42 zemích. (...) Normálně si naše výrobky mohli kdekoliv po světě koupit," řekl serveru majitel firmy Pavel Březina. Podle webu firma měla v minulosti partnerskou společnost v Íránu, který má dobré vztahy s Hamásem. S leteckou školou v Teheránu, která figuruje na stránkách přerovské firmy jako jeden z distributorů, už podle Březiny společnost nespolupracuje. "Ten člověk žije už posledních pět let v Americe v Los Angeles. Jestli je tedy uvedený na našich stránkách, tak jenom z historického hlediska," uvedl Březina a doplnil, že na Blízkém východě v posledních letech žádné velké zakázky firma neměla.