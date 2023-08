Seznam Zprávy: V Akademii věd se podle auditu nehospodárně utrácely peníze státu

V Akademii věd (AV) ČR se podle interního auditu její účetní uzávěrky za rok 2022 nehospodárně utrácely peníze ze státního rozpočtu. Kontroloři AV mimo jiné zjistili porušení rozpočtové kázně či zákona o zadávání veřejných zakázek, nedostatečnou kontrolu dotací nebo umělé navyšování nákladů na činnost ústavu. Uvedl to server Seznam Zprávy, který má audit k dispozici. Zjištěními se zabývá ministerstvo financí i ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09). Předsedkyně AV Eva Zažímalová uvedla, že věnovat se mu bude i vedení ústavu. Web uvedl, že interní audit AV poukázal na podezřelé toky peněz, které místo na činnost vědců šly podle kontrolorů na nehospodárné účely, například se jimi platilo využívání vozidel pro soukromé účely, pohoštění či poradenské služby. "Zjištění lze považovat za velmi závažná," píše auditor v závěru auditu a dodává, že s ohledem na zjištění nelze podle útvaru interního auditu konstatovat, že vnitřní kontrolní systém AV je účinný. Auditoři kontrolovali účetní uzávěrku AV za rok 2022 od letošního ledna do poloviny července. Ve své zprávě pak doporučili i několik opatření za "účelem zvýšení míry ochrany veřejných prostředků spravovaných AV ČR" a ohledně dodržování pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek vyzvali vedení AV k podání podnětu na antimonopolní úřad. Situaci v AV by podle auditorů mělo prošetřit i ministerstvo financí.