Seznam Zprávy: Ve čtvrtek do ČR dorazí předseda Evropské rady Michel

Do České republiky ve čtvrtek dorazí předseda Evropské rady Charles Michel, čeká ho pracovní oběd s premiérem Petrem Fialou (ODS). Uvedl to dnes web Seznam Zprávy, kterému to potvrdil mluvčí vlády Václav Smolka. Tématem jednání bude zejména české předsednictví v Radě Evropské unie, které nastane v druhé polovině letošního roku.

Nová vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) plánuje revizi příprav předsednictví i vyčleněného rozpočtu. Minulý kabinet ANO a ČSSD v srpnu navýšil rozpočet předsednictví o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Opoziční politici, ekonomové a další osobnosti v létě kritizovali tehdejší rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu podle nich vláda věnovala. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a dosud poslední české předsednictví vyčleněno 3,75 miliardy korun.