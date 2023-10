Seznam Zprávy: Zelenskyj vyznamenal Síkelu a Řehku za podporu Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyznamenal za podporu Ukrajiny, kterou loni v únoru napadlo Rusko, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN) a náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku. Udělil jim Řád za zásluhy II. třídy. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Loni získali od Zelenského státní vyznamenání ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). "Za významný osobní přínos k posílení mezistátní spolupráce, podporu státní svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny a propagaci ukrajinského státu ve světě vydávám tento dekret," citoval web ocenění. Podle Síkely je pomoc Ukrajině morální i strategickou povinností. "Jsem rád, že jsme k tomu našli odvahu a že to přináší konkrétní pozitivní výsledky konkrétním lidem. To, že to tímto způsobem ocenila i ukrajinská strana, samozřejmě vnímám jako velkou poctu," řekl. Česko podporuje Ukrajinu finančně, vojenskou technikou i tím, že omezilo dodávky energií z Ruska.