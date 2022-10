Seznam Zprávy: Zeman 28. října ocení protinacistického odbojáře Mašína

Prezident Miloš Zeman 28. října vyznamená in memoriam Josefa Mašína, který byl členem protinacistické odbojové skupiny Tři králové. Serveru Seznam Zprávy to potvrdila jeho dcera Zdena Mašínová. Zároveň ale řekla, že ona sama odmítá ocenění od prezidenta převzít. Server také uvedl, že ocenění by měl získat ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral, který je Zemanovým ošetřujícím lékařem.

"Ano, je to tak. Bylo mi sděleno, že má být předáno vyznamenání našemu otci panem prezidentem. Vyznamenání by měla převzít paní ministryně obrany Jana Černochová, protože já ho odmítám převzít z rukou prezidenta," řekla serveru Mašínová. Podle ní by Josef Mašín měl získat Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání. Server upozornil na to, že vztah Zemana a Mašínové není dobrý mimo jiné kvůli tomu, že prezident dlouhodobě odmítá vyznamenat její bratry Josefa a Ctirada, kteří se počátkem 50. let postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce.

Jejich otec podplukovník Josef Mašín je legendární postavou československého odboje za druhé světové války. Spolu s Václavem Morávkem a Josefem Balabánem tvořil zpravodajsko-sabotážní skupinu Tři králové, po které šly v protektorátu tisíce policistů v čele s gestapem. Na starost měl rodák z Lošan u Kolína zejména sabotážní činnost a zásobování odboje zbraněmi. V roce 1941 byla zatčen gestapem a před 80 lety, 30. června 1942, ho Němci popravili.