Shakespearovské slavnosti uvedou českou premiéru slovenského zpracování Hamleta

Letní shakespearovské slavnosti dnes na scéně v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu nabídnou českou premiéru slovenského zpracování Hamleta. V titulní roli se představí Ľuboš Kostelný, držitel ocenění slovenských divadelníků Dosky v kategorii nejlepší mužský herecký výkon sezony 2021/2022. Dále v režii Pavla Kheka hrají Marek Majeský, Tereza Kostková nebo Henrieta Mičkovicová. Hamlet je známá Shakespearova tragédie o pěti dějstvích. "Náš Hamlet je hledačem pravdy v dnešní rozervané a pokřivené době. Ukazuje se, že odhalení křivdy a usvědčení není to nejtěžší, nejtěžší je při tom neztratit sám sebe," uvedli organizátoři Letních shakespearovských slavností. Dodali, že se jedná o "příběh o šílenství v šílené době, která nám velmi připomíná dobu, ve které žijeme i my". Letní shakespearovské slavnosti v úterý 27. června v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu zahájila komedie Jak se vám líbí režiséra Jakuba Nvoty. Oblíbené uvádění her slavného dramatika pod širým nebem nabídne do 2. září v Praze 11 titulů.