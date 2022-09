Síkela: Ceny energií stát velkým firmám nezastropuje, kvůli rozporu s legislativou EU

Kvůli vysokým cenám energií chce stát pomoct osmi tisícům firem. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za hnutí STAN s tím, že vládě navrhne vyčlenit na to ze státního rozpočtu 30 miliard korun. Upozornil také, že stát podle něj velkým podnikům nezastropuje ceny silové elektřiny a plynu, nebylo by to totiž v souladu s unijní legislativou. Podpora bude formou kompenzací za ztráty, o kompenzace by si firmy mohly žádat ještě letos. Maloodběratelům stát ceny energií zastropuje od listopadu - za kilowatthodinu silové elektřiny tak domácnosti, živnostníci a malé firmy zaplatí 6 korun, za kilowatthodinu plynu 3 koruny včetně DPH.