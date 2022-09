Síkela: EU se patrně shodne na podpoře likvidity firem a úsporách elektřiny

Země Evropské unie se patrně shodnou na podpoře likvidity energetických firem, reálná šance je i na dohodu o úsporách elektřiny. Před dnešním mimořádným jednáním unijních ministrů energetiky to prohlásil český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který schůzi za české předsednictví v EU kvůli rekordně rostoucím cenám energií svolal. Zastropování ceny ruského plynu, jak to navrhla Evropská komise (EK), by podle něj na cenu elektřiny nemělo podstatný vliv. Síkela jej stejně jako zástupci dalších vlád středoevropských zemí nepodporuje. Ministři se scházejí v době, kdy kvůli cenám elektřiny ovlivňovaným i nestabilitou dodávek ruského plynu hrozí protivládní protesty v řadě evropských zemí. "Jsme v energetické válce s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem. Ruská federace a (ruská plynárenská společnost) Gazprom se snaží přes manipulace trhu s plynem rozvrátit sociální smír v evropských zemích a narušit chod naší ekonomiky. To nesmíme dopustit," řekl Síkela novinářům při příchodu na jednání. Spolu s kolegy z ostatních 26 unijních zemí chce dnes určit směr, kterým by se měly ubírat návrhy pro stabilizaci energetických trhů a zajištění dostatku energie za ceny přijatelné pro všechny spotřebitele.