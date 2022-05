Síkela odhaduje náklady na úsporný energetický tarif mezi 16 až 24 mld. Kč

Náklady státního rozpočtu na úsporný energetický tarif, který by měl ulevit českým domácnostem od vysokých cen elektřiny a plynu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) odhaduje mezi 16 až 24 miliardami korun. Lidé by mohli mít část spotřeby levnější o 15 až 20 procent. Síkela to dnes sdělil ČTK. Podrobné informace k úlevám českým občanům kvůli drahým energiím poskytl v dnešním rozhovoru pro Právo.

Základem tarifu, na němž ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pracuje, je podle Síkely zajistit domácnostem slevu na určitou část spotřeby energií, a tím je i motivovat k energetickým úsporám. Dodal, že tarif bude platný pro elektřinu i plyn. Zohledňovat by měl, k čemu odběratelé danou energii využívají a od druhu spotřeby se bude odvíjet množství zlevněné energie.

Síkela by chtěl, aby zvýhodněný tarif platil po celou nadcházející topnou sezonu, případně déle. Lidé by s ním mohli počítat od září, nejpozději od začátku října. Diskutuje se o délce trvání, která by mohla být mezi šesti až 12 měsíci s možností prodloužení, řekl Právu. Uvedl, že by si přál, aby měla k tarifu přístup každá domácnost, fungovat by mohl tedy automaticky. Zároveň upozornil, že neplánuje zahrnout tarify pro dobíjení elektrických automobilů nebo tarify pro volnočasové nemovitosti.