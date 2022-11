Síkela: Projekt gigafactory u Plzně zásadně pomůže ekonomické budoucnosti Česka

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Škoda Auto a Hospodářská komora ČR (HK) v Plzni shodně uvedly, že možná výstavba továrny na baterie do elektroaut na letišti v Líních u Plzně by zásadně pomohla ekonomické budoucnosti ČR. Slíbily intenzívnější debatu s okolními obcemi, krajem i firmami. "E-mobilita je budoucnost a bez transformace našeho automobilového průmyslu na e-mobilitu nebudeme součástí té budoucnosti," řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Koncern Volkwagen (VW) uvažuje o Líních jako o jednom z možných míst pro výstavbu tzv. gigafactory až za 120 miliard korun. Měla by se začít stavět koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027. Do roku 2032 by měla podle prezentace starostům, firmám, leteckých školám a veřejnosti zaměstnat až 5000 lidí, z toho více než polovina by se měla přesunout ze Škody Auto.

Obce, firmy a piloti tvrdili, že místní pracovní trh je vyčerpán, že investice není projednána a nejsou předloženy její parametry. Rušení funkčního záložního armádního letiště je podle nich nesmysl, zejména v době války na Ukrajině. "Pokud se baterie budou vyrábět jinde, tak se nám může stát, že i ta část klasických výrob, které tady máme, se časem přestěhuje jinam. A pak možná budeme řešit to, proč jsme v roce 2022 byli tak naivní a proč jsme tomu projektu nedali větší podporu tak, jak to dělají jiné země, které by ten projekt rády u sebe měly," uvedl ministr.