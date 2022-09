Síkela: Strop na ceny energií pro domácnosti asi nebude na celou spotřebu

Vládou plánované zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti a malé a střední firmy se nejspíš nebude vztahovat na celou spotřebu. V neděli to řekl v České televizi (ČT) ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Při jednání na úrovni Evropské unie by měla být stanovena horní hranice spotřeby, do které budou ceny i pro domácnosti zastropovány. Důvodem je přimět lidi energiemi šetřit. Konkrétní podobu novely energetického zákona, kterou už schválil i parlament, má vláda schvalovat začátkem října. Nařízení ale ještě není zcela hotové, podle Síkely se dolaďují právní náležitosti.