Síkela: Země EU patrně schválí omezení cen plynu, ne ale jednomyslně

Země Evropské unie by se dnes měly dohodnout na podmínkách nouzového omezení cen plynu, na němž pracovaly několik měsíců. Dosažení jednomyslné podpory však patrně nebude reálné a české předsednictví se pro dlouho dojednávaný kompromis pokusí získat potřebnou většinu hlasů. Před začátkem jednání ministrů energetiky členských zemí to řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela. Eurokomisařka Kadri Simsonová prohlásila, že dohoda je na dosah. Evropský blok se už od léta snaží najít shodu na parametrech mechanismu, jenž by předešel výraznému zdražování plynu pro domácnosti a firmy, které negativně ovlivňuje i ceny elektřiny. Dosavadní pokusy však narazily na nejednotu členských států. "Já bych byl velmi rád, kdybychom našli řešení, na kterém se shodnou všechny členské státy. Obávám se ale, že to nebude úplně možné, a že mým úkolem bude dosáhnout rozhodnutí, které schválí kvalifikovaná většina členských států," řekl novinářům před jednáním Síkela. České předsednictví se podle něho pokoušelo vyjít při úpravách návrhu vstříc všem zemím a dosáhnout jednomyslnosti.