Silnou korunu si užívají dovozci i zákazníci

Česká koruna se v minulých dnech dostala na patnáctileté maximum pod 23,25 Kč/EUR. A podle analytiků oslovených agenturou ČTK je v nejbližší době velmi pravděpodobné, že koruna prolomí hranici 23 Kč za euro a 21 Kč za americký dolar. Domnívá se to například analytik Purple Trading Petr Lajsek. Na páru s eurem by tak mohlo dojít k vytvoření historických maxim. Situace tak nyní nahrává dovozcům a boji s inflací, naopak oslabuje české exportéry. Promítá se to například do cen elektroniky nebo zájezdů. Oslabení ekonomové očekávají až po snížení úrokových sazeb České národní banky, tedy někdy ve druhém pololetí roku.