Silný vítr lámal stromy. Některé vlaky nejezdí a řada lidí je bez elektřiny

Kvůli větru bylo v Česku hodinu před polednem ještě asi 6 tisíc odběratelů bez proudu, z toho více než třetina připadala na Pardubický kraj. Asi 1100 míst bez elektřiny bylo na Vysočině a kolem tisícovky na jižní Moravě. Vyplývá to z vyjádření mluvčích energetických společností ČEZ a E.GD. Pro kamiony je od půlnoci uzavřená silnice z Tanvaldu do Harrachova na Jablonecku. Varování meteorologů před silným větrem platí až do dnešního večera.

Vítr v noci dosahoval rychlosti až 90 kilometrů v hodině, na horách i více. Hasiči tak v noci nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům na silnice a koleje. Kvůli tomu je také řada tratí nesjízdných. Přerušen je kvůli poškozené troleji provoz na mezinárodní trati z Českých Budějovic do Rakouska, kvůli poruše trakčního vedení je uzavřený úsek Rybník - Horní Dvořiště, jezdí tam náhradní doprava.

Například hasiči v Jihomoravském kraji řešili nejen popadané stromy, ale také odnesený přístřešek nebo spadlý billboard. Nikomu se nic nestalo.

Silný vítr zastavil také oba úseky kabinové lanovky na Sněžku. Horská služba Krkonoše kvůli silnému větru a mlze nedoporučuje hřebenové túry.