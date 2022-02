Silný vítr se vrátí v neděli, varují meteorologové

Do Česka se v neděli vrátí silný vítr, v nárazech může mít rychlost nad 65 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 km/h. V Čechách bude foukat do úterního rána, na Moravě zejména během pondělí. Silný vítr v noci na sobotu opět lámal stromy a větve a na některých místech poškodil vedení vysokého napětí. Hasiči museli vyjíždět k několika desítkám zásahů. Nejčastěji odklízeli popadané stromy na silnice a střechy. Stejně tak železničáři odstraňovali větve a stromy z kolejí. Kvůli následkům větru zůstává přerušený provoz například na trati mezi Vojtanovem a Františkovými Lázněmi, nebo v úseku mezi Lázněmi Kynžvart a Pňovany. V Čerčanech ve Středních Čechách narazil vlak do stromu, nehoda se obešla bez zranění. Kvůli silnému větru nejezdí lanovka na Sněžku. Asi 12 000 domácností stále zůstává bez proudu - nejvíce v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Silný vítr zasáhl v noci západní, střední, východní a jižní Čechy a Českomoravskou vrchovinu. Krátkodobě mohl dosáhnout rychlosti přes 90 kilometrů za hodinu, na horách ještě víc.

Vítr, který v noci na dnešek způsobil výpadky elektřiny u víc než 20.000 odběratelů a komplikoval i dopravu na železnici, se má dnes odpoledne utišit. Od půlnoci ale platí nová výstraha před silným západním větrem. "Předpokládáme, že silný vítr s kratšími přestávkami bude přetrvávat na většině našeho území až do úterý," uvedl ČHMÚ. Výstrahu vydal s nízkým stupněm nebezpečí.

Meteorologové varovali před poškozením lesů a stromů a menšími škodami na budovách, lidé by si měli dávat pozor na větrem unášené předměty a zlomené větve. Opatrní mají být řidiči, na horách by lidé měli omezit túry a nechodit na hřebeny.

Pro většinu krajů v Čechách platí výstraha před silným větrem od dnešní půlnoci do úterních 06:00, pro Jihočeský kraj až od nedělní půlnoci. Na Vysočině má silně foukat během nedělního dopoledne, v neděli kolem půlnoci se pak vítr rozšíří také do moravských krajů s výjimkou Zlínského a přetrvá zde do pondělního časného odpoledne.