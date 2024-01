Situace v Liberty je vážná, lidé se do práce příští týden zřejmě nevrátí

Situace v hutní společnosti Liberty Ostrava je velmi vážná, zaměstnanci se do práce příští týden pravděpodobně nevrátí, řekl dnes v Praze po jednání Průmyslové aliance odborových svazů předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Svědčí o tom podle něj to, že Liberty nyní vypouští zásoby vody, aby nezamrzla. Do práce se lidé měli vrátit ve středu, místo toho ale Liberty Ostrava a společnost Tameh Czech, která Liberty dodává energie, oznámily, že se tak stane až 9. ledna.

Zaměstnanci Liberty i Tameh jsou doma od loňského 22. prosince, protože huť je bez energií. Tameh jejich dodávky zastavil. Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Tameh skončil v prosinci v úpadku, přičemž v insolvenčním návrhu uvedl, že mu Liberty, jeho jediný zákazník, za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun. Liberty Ostrava má i s dceřinými firmami zhruba 6000 zaměstnanců, Tameh přes 300.